16 января в Таганроге временно приостановят работу трамвая № 5

Электротранспорт не будет выходить на линию в течение нескольких часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 16 января, жители Ростовской области в Таганроге временно не смогут воспользоваться проездом в трамваях. Об этом в VK предупреждают местные власти.

- С 11 до 14 часов движение по маршруту № 5 будет приостановлено в связи с техническими работами, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в приморском городе начали тестовую эксплуатацию трех трамвайных направлений, № 1, 7 и 8. Также на обычный режим работы перевели еще 9 маршрутов. Таким образом, составы теперь должны курсировать на всех линиях.

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