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НовостиОбщество13 января 2023 15:32

В Таганроге объяснили повышение платы на трамвайных маршрутах

Со следующего месяца пассажиры электротранспорта будут платить по 25 рублей
Ангелина СКИБА
Обновленную стоимость билетов уже утвердили местные власти

Обновленную стоимость билетов уже утвердили местные власти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области обновленную стоимость проезда в трамваях Таганрога объяснили повышением тарифов на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

- Корректировку произвели в связи с ростом затрат, она экономически обоснована. Например, стоимость поездки на автобусах увеличилась еще летом, на трамваях в Ростове-на-Дону - осенью прошлого года. А тарифы для трамвая Таганрога до этого не менялись с 2018 года, - прокомментировал руководитель проекта «Таганрогский трамвай» Геннадий Курдюков.

Напомним, обновленную стоимость билетов в таганрогском электротранспорте ранее уже утвердили местные власти. С 1 февраля 2023 года пассажиры будут платить по 25 рублей. При этом плата для школьников, студентов и пенсионеров составит 20 рублей.

Справочно: «Таганрогский трамвай» - программа комплексной модернизации трамвайной сети Таганрога, которую проводит компания «Синара - ГТР» с мая 2021 года.

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