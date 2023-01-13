В Таганроге объяснили повышение платы на трамвайных маршрутах

Обновленную стоимость билетов уже утвердили местные власти Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области обновленную стоимость проезда в трамваях Таганрога объяснили повышением тарифов на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

- Корректировку произвели в связи с ростом затрат, она экономически обоснована. Например, стоимость поездки на автобусах увеличилась еще летом, на трамваях в Ростове-на-Дону - осенью прошлого года. А тарифы для трамвая Таганрога до этого не менялись с 2018 года, - прокомментировал руководитель проекта «Таганрогский трамвай» Геннадий Курдюков.

Напомним, обновленную стоимость билетов в таганрогском электротранспорте ранее уже утвердили местные власти. С 1 февраля 2023 года пассажиры будут платить по 25 рублей. При этом плата для школьников, студентов и пенсионеров составит 20 рублей.

Справочно: «Таганрогский трамвай» - программа комплексной модернизации трамвайной сети Таганрога, которую проводит компания «Синара - ГТР» с мая 2021 года.

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