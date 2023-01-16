Движение на участке улицы Суворова в Ростове станет односторонним

Ввести новую схему дорожного движения планируется с 18 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на улице Суворова, от переулка Нахичеванский до переулка Крепостной, в западном направлении будет введен односторонний режим движения. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы.

Ввести новую схему дорожного движения планируется с 18 февраля с целью обеспечения безопасности и повышения пропускной способности улицы Суворова.

Ранее сообщалось, что в Ростове в районе дома № 260 по улице Варфоломеева до 30 июня будет частично запрещен проезд спецтехники.

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