В 2023 году в Ростовской области откроют пять новых пожарных частей

Сейчас на Дону действуют 52 пожарных депо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца 2023 года в Ростовской области откроют еще пять пожарных частей. Экстренные службы увеличат свое присутствие в Константиновском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Азовском и Кашарском районах, рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

В частности, новые здания для пожарных оборудуют в хуторах Почтовом и Ажинове, в селах Новониколаевка, Верхнесвечниково и в поселке Топольки. Перед зачислением все специалисты пройдут обучение и будут аттестованы как спасатели.

- В 2022 году на боевое дежурство заступили части в Чертковском, Усть-Донецком и Тацинском районах. Строительство новых объектов обеспечит безопасность 62 населенных пунктов, в которых живут более 20,5 тысячи человек. Число областных пожарных увеличится еще на 55 человек, - рассказал Вадим Артемов.

Напомним, сейчас на Дону работают 52 пожарных депо. Строительство подобных спасательных точек в регионе ведут по поручению губернатора с 2011 года.

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