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НовостиОбщество16 января 2023 9:04

В 2023 году в Ростовской области откроют пять новых пожарных частей

Строительство новых объектов обеспечит безопасность 62 населенных пунктов
Ангелина СКИБА
Сейчас на Дону действуют 52 пожарных депо

Сейчас на Дону действуют 52 пожарных депо

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца 2023 года в Ростовской области откроют еще пять пожарных частей. Экстренные службы увеличат свое присутствие в Константиновском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Азовском и Кашарском районах, рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

В частности, новые здания для пожарных оборудуют в хуторах Почтовом и Ажинове, в селах Новониколаевка, Верхнесвечниково и в поселке Топольки. Перед зачислением все специалисты пройдут обучение и будут аттестованы как спасатели.

- В 2022 году на боевое дежурство заступили части в Чертковском, Усть-Донецком и Тацинском районах. Строительство новых объектов обеспечит безопасность 62 населенных пунктов, в которых живут более 20,5 тысячи человек. Число областных пожарных увеличится еще на 55 человек, - рассказал Вадим Артемов.

Напомним, сейчас на Дону работают 52 пожарных депо. Строительство подобных спасательных точек в регионе ведут по поручению губернатора с 2011 года.

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