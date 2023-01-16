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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:34

Рыбак на «Ниве» провалился под лед и утонул в Веселовском водохранилище Ростовской области

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи
Ангелина СКИБА
Сейчас проводится доследственная проверка

Сейчас проводится доследственная проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летний житель Ростовской области погиб после того, как его «Нива» провалилась под лед. Предварительно, водитель выехал на неокрепшую поверхность водоема, чтобы порыбачить, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Все произошло на территории Веселовского водохранилища в районе хутора Каракашева. Тело мужчины нашли в воде 15 января. Сейчас проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Добавим, судебный медэксперт еще на месте происшествия осмотрел тело и подтвердил «признаки утопления». Теперь назначили более углубленное исследование. Параллельно ведется следствие.

Жителей Дона просят помнить о правилах безопасности на зимних водоемах. Следует помнить, что лед сейчас недостаточно крепкий и может сломаться под ногами или под колесами машины в любую минуту.

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