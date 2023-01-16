Владелица иномарки погибла в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское

Автомобиль Chevrolet Aveo оказался в кювете и опрокинулся Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское погибла 37-летняя владелица иномарки. Об этом 16 января сообщает отдел пропаганды УГИБДД по донскому региону.

Предварительно, около 8:40, по неизвестным причинам, автомобиль Chevrolet Aveo слетел в левую обочины и опрокинулся. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят водителей быть осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

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Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи (подробности)