В Ростовской области пожизненный срок получил боевик Али Тазиев

Вердикт по уголовному делу вынесли в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области к пожизненному сроку приговорили боевика Али Тазиева. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

- Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - прокомментировали в ведомстве.

Приговор экстремисту вынесли по семи уголовным статьям, в том числе за бандитизм, организацию преступного сообщества и незаконное изготовление оружия.

По данным следствия, задержанный состоял в преступном сообществе с весны 2008 года. До 2010 года Тазиев успел спланировать и совершить в Ингушетии ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

В том числе, боевик вместе с подельниками отдавал приказы об обороте оружия и нападении на сотрудников МВД и военных. Потерпевшими в итоге были признаны 130 человек. Кроме того, под руководством Тазиева террористы совершили взрывы поста ДПС, автомобиля патрульно-постовой службы, а также обстреляли здание кафе.

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