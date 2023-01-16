В Ростове из-за коммунальной аварии снизят подачу тепла в 18 жилых домах

Время окончания ремонта обещают сообщить дополнительно Фото: Олег УКЛАДОВ

16 января в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии на Суворова снизят подачу тепла в 18 жилых домах. Об этом предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».

Параметры отопления должны ограничить по следующим адресам: Университетский, 44, 46, Суворова, 62, 81, 89, 91, Кировский, 39, 40 а, 44, 47, 48, 49, 51, 55, 57, Большая Садовая, 109, 111, 113.

Сейчас на месте происшествия задействовали 2 ремонтные бригады и 4 единицы специальной техники. Время окончания ремонта обещают сообщить дополнительно.

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