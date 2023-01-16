Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 14:11

В Ростовской области планируют построить газопровод высокого давления

Проекты планировки и межевания территории под объект утверждены правительством
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Власти Ростовской области планируют построить на территории Ростова и Аксайского района газопровод высокого давления.

Власти Ростовской области планируют построить на территории Ростова и Аксайского района газопровод высокого давления.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростовской области планируют построить на территории Ростова и Аксайского района газопровод высокого давления. Об этом рассказал глава донского Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров.

По его словам, проекты планировки и межевания земли, на которой от ГРС «Ростов-1» до существующих сетей газораспределения в будущем разместится газопровод высокого давления, были утверждены на заседании регионального правительства в понедельник, 16 января. Речь идет о территориях города Ростов-на-Дону, Щепкинского и Рассветовского сельских поселений Аксайского района, а также хутора Нижнетемерницкий и поселка Темерницкий.

Граница земель, на которых будет построен газопровод, была установлена на основании существующей градостроительной ситуации и информации из госкадастра недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ростовском левобережье власти построят газопровод высокого давления

Проекты планировки и межевания территории утверждены на заседании правительства (подробнее)