В Ростовской области планируют построить газопровод высокого давления

Власти Ростовской области планируют построить на территории Ростова и Аксайского района газопровод высокого давления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростовской области планируют построить на территории Ростова и Аксайского района газопровод высокого давления. Об этом рассказал глава донского Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров.

По его словам, проекты планировки и межевания земли, на которой от ГРС «Ростов-1» до существующих сетей газораспределения в будущем разместится газопровод высокого давления, были утверждены на заседании регионального правительства в понедельник, 16 января. Речь идет о территориях города Ростов-на-Дону, Щепкинского и Рассветовского сельских поселений Аксайского района, а также хутора Нижнетемерницкий и поселка Темерницкий.

Граница земель, на которых будет построен газопровод, была установлена на основании существующей градостроительной ситуации и информации из госкадастра недвижимости.

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