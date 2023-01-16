Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 14:20

В Ростове на Суворова завершили ремонт, из-за которого было снижено отопление в 18 домах

Батареи должны потеплеть в ближайшие два часа
Ангелина СКИБА
Ремонт вели две бригады специалистов

Ремонт вели две бригады специалистов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону на улице Суворова ликвидировали коммунальную неполадку, из-за которой была снижена подача тепла в 18 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростовские тепловые сети».

Ремонт вели две бригады специалистов, было задействовано 4 единицы спецтехники. Теперь прежний уровень отопления обещают восстановить в ближайшие 2-2,5 часа.

Напомним, ранее из-за «вытекания теплоносителя» батареи слабо грели на Университетском, 44, 46, Суворова, 62, 81, 89, 91, Кировском, 39, 40 а, 44, 47, 48, 49, 51, 55, 57, Большой Садовой, 109, 111, 113.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за коммунальной аварии снизят подачу тепла в 18 жилых домах

Сейчас на месте порыва задействовали ремонтные бригады (подробности)