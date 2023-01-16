В Ростове на Суворова завершили ремонт, из-за которого было снижено отопление в 18 домах

Ремонт вели две бригады специалистов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону на улице Суворова ликвидировали коммунальную неполадку, из-за которой была снижена подача тепла в 18 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростовские тепловые сети».

Ремонт вели две бригады специалистов, было задействовано 4 единицы спецтехники. Теперь прежний уровень отопления обещают восстановить в ближайшие 2-2,5 часа.

Напомним, ранее из-за «вытекания теплоносителя» батареи слабо грели на Университетском, 44, 46, Суворова, 62, 81, 89, 91, Кировском, 39, 40 а, 44, 47, 48, 49, 51, 55, 57, Большой Садовой, 109, 111, 113.

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