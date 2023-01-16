В Ростовской области разыскивают пропавшего 56-летнего мужчину

Сейчас в сети распространяют ориентировки с мужчиной. Фото: "ЛизаАлерт"
В Аксае без вести пропал 56-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
Андрея Глазкова последний раз видели 1 января. После чего он перестал выходить на связь с родственниками. Близкие пропавшего пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились с заявлением в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Сейчас в сети распространяют ориентировки с мужчиной.
Рост Андрея Глзкова – около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, черные волосы с сединой и карие глаза.
В день ухода он был одет в черную олимпийку со светлыми вставками, темно-синюю кофту, джинсы того же цвета и черные кроссовки.
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