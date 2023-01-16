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НовостиОбщество16 января 2023 15:23

В Ростове дома в районе площади Ленина на сутки оставят без воды

Причина отключений - строительство водопроводной линии
Ангелина СКИБА
Ограничения будут действовать до 4 часов утра 18 января

Ограничения будут действовать до 4 часов утра 18 января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 утра 17 января на некоторых улицах Ростова-на-Дону в течение суток не будет холодной воды. Информацию об этом опубликовали на сайте «Ростовводоканала».

- Ограничения будут действовать до 4 часов утра 18 января. Подачу ресурса прекратят в границах: Ленина угол Шеболдаева - Ашхабадский угол Герасименко - Ашхабадский, 4 - Погодина, 5/3 - Ленина до ул. Шеболдаева, - говорится в сообщении.

Добавим, причина отключений - строительство водопроводной линии на проспекте Ленина.

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