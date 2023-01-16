В Ростове с 22 января откроют 12 точек по приему живых елок

За каждую елку ростовчанам вручат экоподарок Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице с 22 января начнут работать 12 точек по приему живых елок. Об этом сообщает «Чистый город».

Горожане смогут сдать елку в любом районе города. За каждое новогоднее дерево ростовчанам полагается экоподарок. Отметим, что со всех елок, пихт и сосен необходимо снять все новогодние игрушки и гирлянды.

Пункты сбора будут находиться по адресам: Еременко, 101-103, с 10:00 до 12:00; Зорге, 21 с 10:30 до 12:30; Стачки, 28, с 11:00 до 13:00; Дранко 114/10, с 11:30 до 13:30; Шолохова 292, с 10:00 до 12:00; Сельмаш, 2, с 10:30 до 12:30; Вересаева 101/3, стр. 2, с 11:00 до 13:00; Подвойского, 70, с 11:30 до 13:30; Угол пр. Космонавтов/Комарова, с 10:00 до 12:00; Пушкинская, 214, с 11:00 до 13:00.

Также в Ростове уже работает пункт сбора на улице Каширская, 8/6. Еще одна площадка появится на улице Темерницкая, 7. Она будет работать с 18 по 22 января.

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