В Ростовской области мужчину подозревают в краже из квартиры

Спустя время злоумышленника задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчину подозревают в краже из квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 29-летний мужчина проник в отсутствие хозяйки в ее жилище. Мужчина заприметил в ее квартире бытовую технику. Он вынес из дома телевизор, микроволновую печь, стиральную машину, мини-печь, приставку и wifi-роутер. Он погрузил все в машину и скрылся. Когда хозяйка вернулась и увидела пропажу, то обратилась в полицию. Спустя время злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о статье «Кража». Ему грозит срок до шести лет.

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