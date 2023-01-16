Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 16:57

В Ростовской области мужчину подозревают в краже из квартиры

Злоумышленник вынес из жилища всю технику
Лейла МИРИШОВА
Спустя время злоумышленника задержали.

Спустя время злоумышленника задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчину подозревают в краже из квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 29-летний мужчина проник в отсутствие хозяйки в ее жилище. Мужчина заприметил в ее квартире бытовую технику. Он вынес из дома телевизор, микроволновую печь, стиральную машину, мини-печь, приставку и wifi-роутер. Он погрузил все в машину и скрылся. Когда хозяйка вернулась и увидела пропажу, то обратилась в полицию. Спустя время злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о статье «Кража». Ему грозит срок до шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ростовской области попала под сокращение, а потом перевела все сбережения аферисту

Сможет ли женщина вернуть свои деньги обратно, неизвестно

(Подробности)