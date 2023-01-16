В Ростове в Ботаническом саду ЮФУ на Крещение сделают бесплатный вход

Сотни ростовчан ежегодно окунаются в проруби Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в Ботаническом саду ЮФУ на Крещение сделают бесплатный вход для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Так, 18 и 19 января жители и гости города смогут окунуться в источник Серафима Саровского в переулке Ботанический спуск, 7. Небольшая купель будет полностью оборудована. Отметим, что во время Крещения на территории будут дежурить медики, полицейские и спасатели.

Согласно сообщению пресс-службы, у горожан этот источник - любимое место.

— Первые упоминания о нем датируются 19 веком. В тот период над источником располагалась небольшая часовня преподобного Серафима Саровского — отсюда и название родника.

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