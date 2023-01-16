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НовостиОбщество16 января 2023 18:27

В Ростове планируют построить надземный переход на Привокзальной площади

Точный участок, где должна появиться галерея пока не указан
Лейла МИРИШОВА
Отметим, что среди граждан это предложение вызвало негодование.

Отметим, что среди граждан это предложение вызвало негодование.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону построят надземный переход на Привокзальной площади. Об этом стало известно из списка запланированных концессионных соглашений на 2023 год.

В документации не сообщается, какая организация займется проектом, а также под вопросом остается земельный участок для нового объекта. Отметим, что среди граждан это предложение вызвало негодование.

Многие считают, что новый объект только испортит вид площади и создаст трудности для маломобильных горожан.

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