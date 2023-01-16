В Ростове планируют построить надземный переход на Привокзальной площади

Отметим, что среди граждан это предложение вызвало негодование.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону построят надземный переход на Привокзальной площади. Об этом стало известно из списка запланированных концессионных соглашений на 2023 год.
В документации не сообщается, какая организация займется проектом, а также под вопросом остается земельный участок для нового объекта. Отметим, что среди граждан это предложение вызвало негодование.
Многие считают, что новый объект только испортит вид площади и создаст трудности для маломобильных горожан.
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