В Ростове определили 13 площадок для выгула животных

Выгуливать питомцев можно на определенных площадках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону определили 13 площадок для выгула домашних питомцев. Новый документ утвердили в администрации города 13 января.

Так, хозяева питомцев должны не только заботиться о здоровье и условиях проживания своих питомцев, но и соблюдать правила выгула. Согласно документам, выгуливать собак не могут граждане, которые находятся в подвыпившем состоянии, а также дети до 14 лет. Они не смогут справиться с крупными породами собак.

Выгуливать питомцев можно на определенных площадках, собственных земельных участках, пустырях и в городских лесах, где питомцы не будут мешать окружающим. Ростовчане смогут выгуливать любимцев на следующих площадках: на пересечении улицы Бабушкина с проспектом Стачки, где находится балка Камышеваха и остановка «Улица Бабушкина», в парке культуры и отдыха имени Николая Островского; в сквере имени города Дортмунда в границах проспекта Стачки, улицы Тружеников и Парижской Коммуны; в парке культуры и отдыха имени Октября, в

сквере «Комсомольский», в парке культуры и отдыха Осенний, расположенный на улице Киргизской, на площадке для выгула собак на улице Добровольского — бульваре Комарова.

Также выгуливать питомцев можно в парке имени Красниченко на площади Гагарина, 1;на территории по улице Вересаева; в парке культуры и отдыха имени Анатолия Собино на улице Профсоюзной, однако сама площадка расположена рядом с улицей Гусева и Перовским переулком; в парке Димитриевский; в сквере «Комсомольский» на улице Малиновского и в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в границах улиц Сосновой, Уланской и Вавилова.

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(Подробности)