С 18 января в Ростовской области потеплеет до +10

В Ростовскую область придет долгожданное тепло Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области с 18 января ожидается потепление до +10 градусов. Об этом сообщили на сайте в Росгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в регионе ожидается непогода. Днем в некоторых районах ожидается снег с дождем, из-за чего возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Порывы ветра достигнут до 14-15 метров в секунду. Ночью ожидаются заморозки.

Только в среду, 18 января, в области ожидается резкое потепление до +10 градусов. Осадков в этот день не ожидается, однако будет облачная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ночь на Крещение в Ростовской области будут дежурить более 300 спасателей

Спасатели будут обеспечивать безопасность для тех, кто решит окунуться в купели

(Подробности)