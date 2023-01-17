В Ростове-на-Дону без вести пропала 46-летняя беременная женщина

К поискам пропавшей подключились волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают пропавшую 46-летнюю беременную женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Ирина Кривуля (Тыринова) вышла из дома 16 января, после чего связь с ней оборвалась. Женщина не отвечает на звонки и смс. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Они обратились за помощью в полицию, а позже к поискам подключились волонтеры.

Ирина находится на 9 месяце беременности и нуждается в медицинской помощи. Рост женщины – около 175 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в темно-зеленые пуховик, светло-коричневые сапоги того же цвета шапку.

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