В Ростовской области инфляция за 2022 год составила 12%

Хлебобулочные изделия увеличились в цене на 0,5% Фото: Виктор Гусейнов

В Ростовской области за 2022 год инфляция составила 12%. Об этом сообщили на сайте Ростовстата.

Согласно подсчетам, цены в декабре выросли на 1%, а за весь 2022 год – на 12%. За прошлый месяц цены на продовольственные товары увеличились на 0,5%, а с начала года 11,5%. Стоимость на непродовольственные продукты за декабрь выросла на 0,2%. За 2022 год инфляция составила 13%. Услуги в Ростовской области за месяц увеличились в стоимости на 3,1%, а за прошлый год – на 11,8%.

Среди продовольственных товаров больше всего в стоимости за декабрь выросла плодоовощная продукция – 6,6%, яйца – на 4,2%, а хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,5%. Снижение цен выявили на крупу и бобовые. Они упали в стоимости на 3,1%, а подсолнечное масло на 2,2%.

А вот среди непродовольственной продукции наибольшее подорожание было среди чистящих средств – на 1,3% и табачных изделий – на 1,4%.

Среди услуг больше всего в цене выросли коммунальные услуги – на 8%, транспорт – на 3,6%, сотовая связь – на 4%.

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