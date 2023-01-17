Жителей Ростовской области предупредили о сильной ветре и гололедице на дорогах

Скорость ветра достигнет до 17 метров в секунду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области ожидается сильный ветер и гололедица. Об этом сообщили в оперативном прогнозе МЧС.

Так, 17 января на территории области порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Из-за чего не рекомендуется оставлять автомобили под слабозакрепленными конструкциями и деревьями. Также ожидается в некоторых районах синоптики прогнозируют снег с дождем. Столбики термометров днем покажут -2...+6, а ночью -3...+2 градуса.

На дорогах ожидается гололедица. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость и расстояние, чтобы не попасть в ДТП.

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(Подробности)