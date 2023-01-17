В Ростове в ДТП пострадали 6 человек

Из-за сильного удара автомобили запустили цепную реакцию. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали 6 человек. Авария произошла вечером 16 января в районе дома 1 "Г" на улице Пойменной.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель "Хендай Акцент" не справился с управлением при выезде на Восточное шоссе. В результате он врезался во встречный "Митсубиси Лансер" под управлением 28-летнего шофера. Из-за сильного удара иномарку отбросило на "Киа Сид", за рулем которого был 43-летний водитель.

- В результате ДТП пострадали, водитель "Киа" и его пассажиры в возрасте 43-х, 52-х и 56-ти лет, а также лица находящиеся в автомобиля "Митсубиси Лансер". Им 28 и 62 года, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону двенадцатилетняя девочка попала в больницу после ДТП

В Гвардейском переулке «семерка» столкнулась с иномаркой

(Подробности)