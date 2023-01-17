97 лет исполнилось единственному в Ростовской области полному кавалеру ордена Славы

Ветеран - почетный гражданин Ростовской области. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области губернатор Василий Голубев поздравил с 97-летием фронтовика Василия Добрицу. Ветеран - почетный гражданин региона и единственный из живущих в России полных кавалеров ордена Славы.

- Судьбы и достижения таких людей служат моральным ориентиром. Сражаться и трудиться во имя Отечества - образец бескорыстия, силы духа и преданности родной земле, - отметил Василий Голубев.

Василий Добрица - уроженец Матвеево-Курганского района. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 года. Участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был награжден орденом Славы всех трех степеней, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

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