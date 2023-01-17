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НовостиОбщество17 января 2023 9:01

В Ростовской области под суд пойдет бывшая директор коммерческой организации за невыплату зарплаты

Обвиняемая все деньги потратила на свои нужды
Лейла МИРИШОВА
В отношении женщины возбудили уголовное дело

В отношении женщины возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксае бывшая директор коммерческой организации предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотруднику. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следствие выяснило, что с октября 2021 по март 2022 год обвиняемая не выплачивала заработную плату и другие полагающиеся выплаты своему работнику. Общая сумма ущерба составила больше 172 тысяч рублей. При этом, все деньги находились на счете организации. Женщина потратила крупную сумму на свои нужды. Вскоре ее задержали правоохранители и возбудили уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

Сейчас следствием собраны достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения.

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