В Ростовской области за год сильно подорожали моющие средства, рыба и страхование

В группе непродовольственных товаров в донском регионе сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства. Фото: Даниил ОПАРИН

За 2022 год в Ростовской области больше всего подорожали моющие средства, рыба и страхование. Об этом говорится на сайте Ростовстата.

В группе непродовольственных товаров в донском регионе сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства, бытовая электротехника и табачные изделия. Так, стоимость бытовой химии за год выросла на 27%, а электроники — на 20,43%. Табачные изделия поднялись в цене на 11%. Цена на лекарства возросла на 10%, на стройматериалы — на 10%, а на бензин — всего на 0,5%. В группе непродовольственных товаров подешевели лишь телерадиотовары — на 5%.

В группе продовольственных товаров больше всего подорожали рыба и морепродукты — на 17,5%, молочная продукция — на 15% и на хлеб — на 14%. Цены на крупы и бобовые возросли на 11%, на макароны - на 12,5%. Овощи же, наоборот, подешевели — они сбросили в цене 1,3%. Яйца стали стоить меньше почти на 14%.

В группе платных услуг наибольший рост стоимости наблюдался в сфере страхования — 43%. Второе место по удорожанию — у туристических путешествий за рубеж, их стоимость возросла почти на 28%. Услуги дошкольного воспитания подорожали на 18%. В то время как цена на санаторно-оздоровительные услуги возросла на 14%, на бытовые — на 14%, на жилищные — на 13%, а на коммунальные — на 12%.

В целом же инфляция на Дону за год составила 12,12%, что стало самым высоким показателем за многие годы.

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