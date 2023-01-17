К 2024 году шемаю исключат из Красной книги Ростовской области

В течение нескольких лет шемая находилась на грани уничтожения. Фото: Минприроды Ростовской области.

Вывести из Красной книги Ростовской области к 2024 году рыбу шемаю планируют донские власти. Об этом рассказал первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.

По его словам, в течение года, к январю 2024 года, будут подготовлены все необходимые для этого нормативно-правовые документы. Также Гончаров отметил, что большое внимание рыбной отрасли на Дону уделяется, поскольку она является частью казачьей культуры. Напомним, решение об исключении шемаи из Красной книги России было принято Минприроды РФ еще в апреле 2020 года. Сейчас Минприроды региона рассматривает возможность исключения азово-черноморской шемаи также и из Красной книги Ростовской области.

Отметим, что в течение нескольких лет этот вид рыбы находился на грани уничтожения, отлов шемаи был запрещен. Сейчас благодаря совместным усилиям природоохранных и правоохранительных органов, минсельхозпрода области численность популяция этой рыбы восстанавливается.

Министерство природы проводит исследования запасов и мест обитания, миграций и нереста шемаи в бассейне реки Дон. Именно по результатам этого мониторинга и будет принято решение о возможности исключения данного вида из Красной книги области.

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