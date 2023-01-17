В Ростовской области за 30 раков браконьеру грозит до 2 лет тюрьмы

Общий ущерб составил около 8 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области на нелегальной добыче раков поймали 61-летнего браконьера. Теперь мужчине грозит лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Нарушитель промышлял в акватории Пролетарского водохранилища. Во время обыска у него изъяли лодку с мотором, 7 ловушек и около 30 раков, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Добавим, общий ущерб, который нанес мужчина, составил около 8 тысяч рублей. За это завели уголовное дело на статье 256 УК РФ. Задержанному грозит до 2 лет тюрьмы.

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