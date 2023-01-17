Парашютный десант новобранцев спецназа высадился из боевых «Терминаторов» в Ростовской области

За год новобранцы должны совершить 15 дневных и ночных прыжков. Фото: сайт Министерства обороны России

В Ростовской области высадился парашютный десант новобранцев спецназа. Военные использовали современную систему «Арбалет-2», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

- Разведчики отработали действия по загрузке вооружения и техники, а потом выполнили прыжки из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», - уточнили в ведомстве.

За год службы каждый новобранец должен совершить более 15 дневных и ночных прыжков с высот от 600 до 800 метров. Также в будущем в рамках учений военным предстоит скрытно выдвинуться в заданную местность и уничтожить условного противника.

Справочно: «Арбалет-2» позволяет эффективно управлять куполом парашюта. Система обеспечивает безопасность бойца при полетной массе до 150 кг. В конструкцию входит подвесная система, на которой можно размещать дополнительное снаряжение массой до 50 кг.

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