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НовостиОбщество17 января 2023 12:36

В Ростовской области средняя зарплата выросла на 13,5 %

Этот вывод сделали на основе данных за прошлый год
Ангелина СКИБА
Оплата труда за январь-октябрь составила 43,2 тысячи рублей

Оплата труда за январь-октябрь составила 43,2 тысячи рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области средняя заработная плата изменилась на 13,5 % по итогам десяти месяцев прошлого года. Эти данные указали в отчете на сайте донского правительства.

- Оплата труда за январь-октябрь 2022 года составила 43,2 тысячи рублей. Это было на 13,5% больше, чем в январе-октябре 2021 года (по России рост зафиксировали в пределах 12,7 %), - говорится в документах.

Отмечается также, что за десять месяцев 2022 года в организациях Дона зарегистрировали 1 028,4 тысячи работников. При этом численность безработного населения в указанный период достигала 11,1 тысячи человек.

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