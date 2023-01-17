В центре Ростова 50 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

О завершении ремонта ростовчанам пообещали сообщить позже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове затопило тепловую камеру на пересечении улицы Пушкинской и переулка Газетного. Без отопления остались 50 домов, сообщили в компании «Ростовские тепловые сети».

На улице Пушкинской подача теплоносителя ограничена в домах под номерами 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80Б, 81А, 83, 85, 87, 89/57, 91, 92, 94, 95, 96, 98-100, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 127, 128, 130. Отопления нет по адресам проспект Ворошиловский, 30, 65-63, 69/73, 75; улица Соколова, 40; проспект Семашко, 59, 72, 74. В холодных помещениях остаются жители дома № 40 на проспекте Соколова.

Как пояснили «Ростовские тепловые сети», сейчас на месте работают два аварийные бригады и шесть единиц специальной техники.

— О завершении ремонтных работ будет сообщено дополнительно, — рассказали в организации.

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