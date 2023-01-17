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НовостиПроисшествия17 января 2023 15:51

В Ростовской области спасли двоих рыбаков, провалившихся под лед

Мужчины игнорировали предупреждения спасателей
Лейла МИРИШОВА
Мужчин благополучно доставили на берег.Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Мужчин благополучно доставили на берег.Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В районе хутора Новоселовка, Ростовской области двое рыбаков провалились под лед. Происшествие случилось днем 17 января.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, четверо знакомых из Новочеркасска отправились порыбачить на Веселовское водохранилище. Они не стали слушать спасателей и вышли на лед. Мужчины отошли от берега на 500 метров. Двое из рыбаков провалились под лед. К счастью, поблизости оказались спасатели и достали мужчин из ледяной воды. Всех четверых доставили на берег.

Всех горе-рыбаков доставили на берег, согрели и напоили чаем. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

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