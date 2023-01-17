На помощь вовремя пришли инспекторы ГИМС. Фото: управление МЧС России по РО

В Ростовской области спасли четверых рыбаков, которых унесло от берега на отколовшейся льдине. Детали случившегося рассказали 17 января в донском управлении МЧС.

- Четверо рыбаков из Сальска не заметили, как льдина оторвалась и оказалась посреди Веселовского водохранилища. Мужчин отнесло на 35 метров от берега. К счастью, это заметили жители хутора Дальний. Очевидцы вызвали помощь, - сообщили в экстренном ведомстве.

После тревожного сигнала к месту происшествия сразу же отправились инспекторы ГИМС. Они добрались до рыбаков на судне с воздушной подушкой и перевезли их на сушу. В итоге все закончилось хорошо, и мужчины избежали смертельной опасности.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Отметим, что это уже не первое подобное ЧП. С начала 2023 года в водоемах донского региона уже утонули несколько человек.

- Закона о невыходе на лед нет, но каждый должен помнить о безопасности. Утонули уже пять человек. Были в том числе и случаи, когда люди погибали, пытаясь спасти животных. Например, в Шахтах мужчина хотел спасти собаку из полыньи, а в Красносулинском районе была попытка помочь лебедю. Обе истории закончились трагедией, - отметил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Жителям Дона напоминают: выходить на неокрепшую гладь водоемов сейчас крайне опасно. Лучше дождаться устойчивой минусовой температуры. Выходить можно только на прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком лед.

Добавим, нельзя проверять поверхность на прочность ударом ноги. При потрескивании и появлении трещин следует немедленно возвращаться к берегу скользящими шагами, не отрывая ног и расставив их на ширину плеч.

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