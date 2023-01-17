В Ростове нашли несколько загрязненных родников

В праздник Крещения местным жителям рекомендуют набирать воду для питья
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону сотрудники Роспотребнадзора нашли несколько загрязненных родников. Об этом в ведомстве сообщили 17 января.
В результате мониторинга специалисты выявили микробные загрязнения в источниках. Так, непригодными стали родники в районе НИИТОП, на улице Медицинской, улице Нижнежелезнодорожный проезд, в Ботаническом саду и на «Гремучке».
Как сообщили в управлении Роспортребнадзора, использование населением воды, имеющей бактериальное загрязнение, может привести к осложнению эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям.
Так, в праздник Крещения местным жителям рекомендуют набирать воду для питья из других источников, даже если путь к ним менее удобен или близок.
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