Владелица квартиры дома в Кривошлыковском отказывается забирать четыре миллиона

В доме введен режим ЧС. Фото: администрация Ростова.

Пролетарский районный суд Ростов-на-Дону во вторник, 17 января, вынес решение о выкупной стоимости квартиры Натальи Зиньковой — жительницы аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. Ростовчане видели ее дочь Марию в эфире Первого канала, где женщина выступала против расселения здания и его будущего сноса, предъявляя претензии к администрации города, якобы компенсации не хватит на покупку другого жилья.

- Квартира будет выкуплена за 93,3 тысячи рублей за квадратный метр. Владелица получит 4 миллиона 217 тысяч рублей, - прокомментировал решение суда первый заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников.

Согласно решению судебной экспертизы, в размер выкупной стоимости вошла рыночная цена квартиры, расходы на съемную квартиру, перевозку грузов, риелторские услуги и компенсация за непроизведенный капитальный ремонт в МКД.

- Суд решил после перечисления возмещения за изымаемую квартиру изъять ее в муниципальную собственность, прекратить право собственности Натальи Зиньковой, выселить из квартиры двух жильцов и снять их с регистрационного учета, - указано в документе.

При этом перечислить положенные деньги ростовчанке администрация не может.

- Наталья Владимировна уклоняется от сообщения своих реквизитов для перечисления средств, - добавил первый замглавы. - В случае дальнейшего уклонения, деньги будут переведены на депозитный счет.

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