"Нет этой плиты вместе с тем человеком, который окажется под ней!": жильцы дома в Кривошлыковском прислушались к экспертам и согласились на переезд

Не все жильцы торопятся покинуть аварийный дом. Фото: Мария Зинькина

В Ростове прошла встреча жильцов хрущевки в Кривошлыковском переулке и сотрудников администрации Пролетарского района донской столицы. К разговору также пригласили экспертов, которые оценивали состояние дома и признали его аварийным.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что собственникам срочно надо покинуть пятиэтажку, однако не все спешат расставаться с квартирами.

- Несколько специалистов проводили экспертизу. Они пришли к единому мнению, что здание находится в аварийном состоянии, проживать в нем опасно. Однозначно его надо расселять при всех условиях. Даже если его можно было бы отремонтировать, все равно бы пришлось на год-полтора отселять людей, - рассказал руководитель Центра судебной строительно-технической экспертизы Донского государственного технического университета Дмитрий Маилян.

Коллегу поддержал ведущий специалист этого Центра Валерий Чубаров:

- Первый, третий подъезды еще как-то держатся, а центральный, второй, его, считай, нет. Он может рухнуть в любую минуту. Нельзя там жить. Там шатровые плиты. Их ребра должны опираться на стены. И эта плита с одной и с другой стороны уже съехала из-за трещины шириной в 15 сантиметров, и она висит только на коротких торцовых стенках. На площадке пятого этажа она полностью сползла – держится на одном сантиметре. Скололась - считай, нет этой плиты вместе с тем человеком, который окажется под ней, - добавил эксперт.

Именно по этим причинам жители начали покидать аварийный дом. Часть уже, что называется, сидит на чемоданах.

Евгений Масленников проживает во втором подъезде, и он давно хочет уехать из своей квартиры.

- С 2010 года трещина стала стремительно увеличиваться. Визуально сейчас внутри подъезда ее ширина достигает 8-9 и более сантиметров. А начиналось все с нескольких миллиметров, - признается Евгений.

А у Елены Сеничевой в доме на Кривошлыковском проживает 80-летний отец. И он обеими руками за переезд:

- Для папы мы уже подыскали квартиру и сейчас ждем выплату, чтобы можно было окончательно обсудить условия сделки и перевезти в новое, более комфортное жилье, - пояснила женщина. - Часть жителей уже переехала из небезопасного жилища. Тем, кому больше негде жить, на время оформления компенсации предоставляют квартиры в маневренном фонде. Пенсионер Сергей Петренко переехал в такую квартиру на улице Уланской, 15 в микрорайоне Суворовском.

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