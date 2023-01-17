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НовостиОбщество17 января 2023 17:50

В Ростовской области до конца этого года откроют восемь школ

Новые объекты начнут работать в донской столице, Азове, Батайске, Волгодонске и Каменском районе
Лейла МИРИШОВА
Две школы рассчитаны на 600 мест, остальные на 1000 и больше. Фото: правительство Ростовской области

Две школы рассчитаны на 600 мест, остальные на 1000 и больше. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области до конца текущего года планируют открыть 8 школ. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Новые объекты начнут работу в Азове, Ростове, Батайске, Волгодонске и Каменском районе. Две школы рассчитаны на 600 мест, остальные на 1000 и больше.

Губернатор региона Василий Голубев поручил держать вопросы завершения строительства объектов и их оснащения на строгом контроле. Он отметил, что строительство учебных мест – приоритетная задача.

- На Дону активно идет жилищное строительство, и это требует возведения новых объектов образования. Главы муниципалитетов также должны взять на контроль завершение строительства школ и детсадов, - отметил глава области.

Согласно данным минобра, за 2022 год после реконструкций и ремонтов оснащено 173 образовательных объекта. Также за этот период открыли 251 «точку роста» в 43 районах области, обновили материально-техническую базу и инфраструктура трёх коррекционных школ.

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(Подробности)