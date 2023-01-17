В Новочеркасске двое мужчин украли с предприятия приборы на 340 тысяч рублей

В отношении мужчин возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске двое мужчин украли с местного предприятия приборы на 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, товарищи в возрасте 29 и 26 лет решили проникнуть ночью на территорию предприятия. Они вскрыли замки и вынесли приборы, которые содержат большое количество различных металлов внутри. Злоумышленники отнесли их в пункт приема металлолома. Им удалось заработать больше 340 тысяч рублей. Все деньги они потратили на свои нужды. Вскоре их задержала полиция. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за аналогичные преступления.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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