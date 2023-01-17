В Ростове на свет появился малыш-богатырь

Сейчас жизни и здоровью мамы и малыша ничего не угрожает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в больнице №20 на свет появился настоящий "богатырь". Об этом сообщили в медучреждении 17 января.

Малыш стал самым крупным ребенком не только в этом году, но и в 2022 году. Вес новорожденного составляет 5190 грамм. Счастливая мама - жительница Ростова-на-Дону. Она была госпитализирована в плановом порядке и находилась в ожидании рождения своего второго ребенка. Еще до рождения малыша было понятно, что на свет появится крупный ребенок. Данные малыша соответствуют возрасту ребенка 1,5 месяцев.

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Андрея Латынина, сейчас жизни и здоровью мамы и малыша ничего не угрожает.

- Опасность для здоровья и жизни малыша состояла именно в его крупном размере, потому было принято решение проводить кесарево сечение на следующий день после поступления пациентки в стационар, – добавил врач.

Михаил Андреевич, так называли медики малыша, находился под контролем специалистов. После благоприятного прогноза принято решение о выписке мамы и ребенка.

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