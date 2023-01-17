В Ростовском облсуде пересмотрят приговор экс-главе администрации Новочеркасска

Напомним, экс-главу администрации Новочеркасска задержали в 2019 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский областной суд пересмотрит приговор бывшему главе администрации Новочеркасска. Материалы по делу Игоря Зюзина поступили 16 января. Судью по слушанию пока не назначили.

Сторонами по делу чиновника выступают два его адвоката, а также генпрокуратура РФ в Южном Федеральном округе, еще два сотрудника надзорного ведомства. Не исключено, что после пересмотра приговора наказание Игорю Зюзину ужесточат. За получение взятки он отделался минимальным наказанием по этой статье - штрафом в размере 3 миллионов рублей.

Обвинительную сторону такое решение не удовлетворило. Прокуратура подала жалобу в Ростовский областной суд. Для бывшего чиновника запросили 11 лет колонии и штраф в трехкратном размере взятки (7,8 миллиона рублей). Однако суд не стал изменять приговор. Через год прокуратура повторно подала апелляцию.

Напомним, экс-главу администрации Новочеркасска задержали в 2019 году. Игорь Зюзин совершил преступление в 2017 году, когда был мэром города Зверево. По данным следствия, он по предварительному сговору с заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей от руководителя местной фирмы. За вознаграждение они гарантировали предпринимателю беспрепятственно принять работы, которые выполнялись в рамках госконтракта. Альбину Порошину сразу отправили в колонию, из которой она уже освободилась. Сам экс-чиновник все это время провел под домашним арестом и в СИЗО.

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