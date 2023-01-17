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НовостиОбщество17 января 2023 20:24

В Ростове-на-Дону начали сносить доходный дом братьев Елицеров

Объект находится на улице Социалистической, 106
Лейла МИРИШОВА
Закупку на снос здания объявили в ноябре 2022 года.

Закупку на снос здания объявили в ноябре 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове сносят доходный дом братьев Елицеров. Работы начали 17 января. Как сообщил «Блокнот Ростов», экскаватор уже разрушает здание.

Ранее межведомственная комиссия, созданная по поручению главы донского региона, рекомендовала это здание сохранить и отнести к исторически ценным градоформирующим объектам. Соответствующее заявление даже направили в комитет по охране памятников.

Закупку на снос здания объявили в ноябре 2022 года. Аукцион выиграла компания «Эковектор», которая предложила выполнить все работы за 7,7 миллиона рублей.

Двухэтажная постройка известна в донской столице своими владельцами - местными купцами Матвеем и Исааком Елицерами. Они внесли большой вклад в развитие экономики города. Елицеры занимались производством муки, извести, кирпича, виноторговлей, страхованием жизнью горожан и многим другим. Теперь же доходный дом считается аварийным и подлежит сносу.

Подобная ситуация происходит не первый раз. Ранее похожий случай был с домом на улице Московской. В прошлом году несколько раз подавали заявление на признание его объектом культурного наследие, но каждое завершалось отказом.

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