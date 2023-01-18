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НовостиПроисшествия18 января 2023 4:48

В Ростовской области при пожаре на ферме погиб 60-летний мужчина

Причина пожара устанавливается
Лейла МИРИШОВА
Огонь удалось потушить спустя полчаса.

Огонь удалось потушить спустя полчаса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Красный Кут, Ростовской области при пожаре на ферме погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 16 января на улице Социалистической.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ферма начала полыхать около 23:30. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка ста квадратных метров кровли. Огонь удалось потушить спустя полчаса. Когда спасатели осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили обгоревшее тело пожилого мужчины.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины. Причина пожара устанавливается.

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