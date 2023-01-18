В Ростове-на-Дону 18 января воздух прогреется до +3 градусов

Воздух в городе прогреется до +3 градусов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове ожидается потепление до +3 градусов. Об этом сообщили в Росшидрометцентре.

По данным синоптиков, 18 января в городе будет переменная облачность, но без осадков. Днем воздух прогреется до +2...+3 градусов. К вечеру столбики термометров сохранят эти показатели. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.

Отметим, что 19 января в Ростове целый день будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +5 градусов, а к вечеру составит +2.

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