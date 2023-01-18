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НовостиОбщество18 января 2023 5:43

В Ростовской области коронавирусную инфекцию подхватили еще 14 человек

За весь период пандемии число заболевших составило 427 575 дончан
Лейла МИРИШОВА
За весь период пандемии число заболевших составило 427 575 дончан

За весь период пандемии число заболевших составило 427 575 дончан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области ковид подхватили еще 14 жителей. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Сначала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли уже 427 575 человек. Отметим, что у многих зараженных наблюдается слабость, повышенная температура тела, сухой кашель. Гражданам стоит при первых появлениях симптомах необходимо обратиться к врач уи не заниматься самолечением.

Гражданам стоит соблюдать простые правила профилактики: проветривать помещение, чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.

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(Подробности)