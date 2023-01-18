В Ростовской области коронавирусную инфекцию подхватили еще 14 человек

За весь период пандемии число заболевших составило 427 575 дончан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области ковид подхватили еще 14 жителей. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Сначала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли уже 427 575 человек. Отметим, что у многих зараженных наблюдается слабость, повышенная температура тела, сухой кашель. Гражданам стоит при первых появлениях симптомах необходимо обратиться к врач уи не заниматься самолечением.

Гражданам стоит соблюдать простые правила профилактики: проветривать помещение, чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.

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(Подробности)