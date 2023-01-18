В Тарасовском районе при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина

Огонь удалось потушить спустя полчаса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В хуторе Можаевка, Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина. Трагедия случилась 17 января на улице Лесной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом загорелся около 9:30 утра. Местные жители вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило 80 квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя полчаса. Когда спасатели осматривали помещение, то увидели обгоревшее тело пенсионера. Мужчина отравился продуктами горения.

- На месте ЧП работали четыре спасателя и одна спецмашина, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)