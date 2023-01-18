Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области на 18 % превысила эпидпорог

Жителям Дона рекомендуют принимать витамины и носить маски Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю, с 9 по 15 января, зарегистрировали более 17,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 18 % выше эпидпорога. При этом темп прироста инфицированных по сравнению с началом месяца увеличился на 85,4 %. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

- За семь дней обследовали более 3 тысяч человек с диагнозом ОРВИ. В 51,5 % случаев у пациентов подтвердился грипп. Также выделялись вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирус, РС-вирус, риновирус и коронавирусы, - уточнили специалисты.

Защитить от сезонных инфекций помогает профилактика. Жителям Дона рекомендуют принимать витамины, носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет, то есть обязательно при кашле и чихании прикрывать нос и рот.

При появлении симптомов заболевания (если поднимется температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах) нужно как можно скорее обратиться к врачу. Не следует заниматься самолечением.

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Этот вывод сделали на основе данных за прошлый год (подробности)