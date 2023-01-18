Губернатор призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие после авиаудара ВС РФ по зоне СВО

В небе над одним из районов люди услышали громкий хлопок
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области губернатор Василий Голубев призвал земляков сохранять спокойствие после хлопка в небе. Комментарий по ситуации глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
- В связи с информацией о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским районом уточняю. Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО, - пояснил Василий Голубев.
Напомним, ранее жители Дона сообщили в социальных сетях о громком звуке, от которого в машинах включилась сигнализация, а в домах «задрожали стекла».
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