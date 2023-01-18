18 января тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без электричества

Речь идет о плановых отключениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 января, тысячи жителей Ростова-на-Дону временно останутся без электричества. Об этом предупредили в компании «Донэнерго».

Отключения по ряду адресов начались уже с 9 часов. Судя по графику, до 16 часов обесточенными останутся следующие адреса: Петровская, 47, 52-78, Кировский, 26-30, 23, 23 А, 23 Б, Социалистическая, 153, Журавлева, 29-31.

Отключения до 17 часов произвели по адресам: Металлургическая, 6 А, 10 А , 21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, Мясникова, 6-14, Каширская, 10/2, 14/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10/1, 8/1, 6/1, 18, 14/1, 16/1, а также в садовых товариществах «Мичуринец», «Париж» и «Северная Ривьера».

С 10 до 12 часов электроэнергии не будет на Зорге, 64 и Содружества, 41, 41/1, 43.

Добавим, завтра 19 января, отключения ожидаются в домах на Еременко, 50/2, 50/3, 48, Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46, 41 а, Свободы, 6-14, Мясникова, 21, 19-я линия, 2-12, 1-9, 21-я линия, 2-30, 1-31, Шолохова, 9, 9А, 34А, 42, Ченцова, 15, Коровкина, 21-45, 20-46, 12-го февраля, 64, 64 А-98, Гвардейский, 79-85, Скрыпника, 59-63, 64-68.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове опубликовали подробный список адресов, где оборудуют 12 крещенских купелей

18 и 19 января в местах омовения спасатели ожидают от 100 до 400 человек (подробности)