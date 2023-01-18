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НовостиПолитика18 января 2023 7:46

Более 9 тысяч призывников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России

Большинство новобранцев распределили в части Южного военного округа
Ангелина СКИБА
30 донских юношей отобрали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля

30 донских юношей отобрали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году более 9 тысяч призывников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- 80 % донских новобранцев служат в частях Южного военного округа. Обычно молодых людей направляют в Сухопутные войска, ВКС, Ракетные войска, подразделения ВДВ и ВМФ. Также в этом году 30 юношей отобрали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля, - рассказал Вадим Артемов.

По словам чиновника, весеннюю и осеннюю призывные кампании провели при строгом соблюдении санитарных норм. Было организовано тестирование на COVID-19, все новобранцы прошли карантин.

Ранее власти подчеркнули, что призыв на военную службу не был связан с проведением специальной операции. Генеральный штаб Вооруженных сил запретил направлять новобранцев в районы СВО.

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