30 донских юношей отобрали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году более 9 тысяч призывников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- 80 % донских новобранцев служат в частях Южного военного округа. Обычно молодых людей направляют в Сухопутные войска, ВКС, Ракетные войска, подразделения ВДВ и ВМФ. Также в этом году 30 юношей отобрали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля, - рассказал Вадим Артемов.

По словам чиновника, весеннюю и осеннюю призывные кампании провели при строгом соблюдении санитарных норм. Было организовано тестирование на COVID-19, все новобранцы прошли карантин.

Ранее власти подчеркнули, что призыв на военную службу не был связан с проведением специальной операции. Генеральный штаб Вооруженных сил запретил направлять новобранцев в районы СВО.

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