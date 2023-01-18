В Ростове водитель грузовика сбил насмерть 74-летнего пешехода

Сейчас в деталях происшествия разбираются сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Рано утром 18 января в Ростове на улице Доватора грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- 49-летний водитель фургона Hyundai наехал на 74-летнего пешехода прямо на «зебре». Пострадавший от полученных травм умер на месте до прибытия скорой помощи, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в деталях и причинах происшествия разбираются сотрудники полиции. Донским водителям напоминают: около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость и быть предельно внимательными.

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