В Ростовской области заблокировали 40 сайтов, предлагающих препараты для потенции

Перед приобретением нужно проверять регистрацию лекарств Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области заблокировали 40 сайтов, через которые незаконно торговали препаратами для усиления потенции. Об этом сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора.

- Мужская аудитория постоянно привлекает внимание нечестных на руку бизнесменов, особенно в период длительных праздников. Например, нелегальную торговлю препаратами для «продления удовольствия» нашли сразу после Нового года, - рассказали представители ведомства.

Специалисты добавили, что покупать любые таблетки и суспензии нужно только в лицензированных аптеках. Кроме того, нужно предварительно проверять регистрацию лекарств.

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